Россия и Украина провели обмен мирными жителями

Омбудсмен РФ Яна Лантратова, которая ранее встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, рассказала, что всего воссоединились 12 семей. В частности, семь человек, в том числе супружеская пара, отправятся к близким в Россию. Ещё семеро вернутся на Украину.

«Кто-то долго не мог вернуться из-за проблем с документами. Кто-то оказался вдали от семьи, без поддержки и средств к существованию», - написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Лантратова заявила, что команда супруги президента США Мелании Трамп выразила готовность оказать поддержку городу Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

