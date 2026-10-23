Россия и Украина провели обмен мирными жителями
Россия и Украина провели обмен мирными жителями. Как пишет РИА Новости, воссоединение российских и украинских семей произошло на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии.
Омбудсмен РФ Яна Лантратова, которая ранее встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, рассказала, что всего воссоединились 12 семей. В частности, семь человек, в том числе супружеская пара, отправятся к близким в Россию. Ещё семеро вернутся на Украину.
«Кто-то долго не мог вернуться из-за проблем с документами. Кто-то оказался вдали от семьи, без поддержки и средств к существованию», - написала она в своём Telegram-канале.
Ранее Лантратова заявила, что команда супруги президента США Мелании Трамп выразила готовность оказать поддержку городу Алешки в Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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