Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму
Специалисты в нефтегазовой сфере, а также политики в эфире НСН указали на абсурдность исков украинской компании, но не исключили решения в пользу Киева.
Украинский «Нафтогаз» подаст обновленные иски в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге к России по крымским активам.
Как пояснил исполнительный директор компании Юрий Витренко, речь идет о компенсации потери возможности использовать «наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд». По мнению Витренко, ожидать решение Киев намерен либо в конце нынешнего, либо в начале 2021 года.
Как показывает практика предыдущих судов, у «Нафтогаза» есть все шансы добиться очередных денежных компенсаций. Ранее Женевский арбитраж обязал Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн, а две апелляции со стороны Москвы были отклонены.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН предположил, что оспорить решение швейцарского суда по долгу «Нафтогазу» за потерю крымских активов России не удастся.
«В Крыму есть компания «Черноморнефтегаз». Раньше она входила в состав «Нафтогаза», но потом стала принадлежать Крыму. Россия, конечно, может попытаться оспаривать решение швейцарского суда, но не исключено, что мы займем позицию непризнания этого решения. И этот процесс может затянуться надолго. Это история поиска активов России для арестов и оспаривания Россией этих арестов», - пояснил эксперт.
России осталось в наследство от Украины оборудование в ужасающем состоянии. На это в беседе с НСН указал член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.
«В течение всего постсоветского периода Украина не вкладывала деньги в нефтегазовый комплекс Крыма, не выполнялись плановые работы, не производились подземные ремонты скважин, их, кстати, нужно проводить ежегодно. А там за весь период, то есть почти 20 лет, была проведена одна-единственная операция подземного ремонта. Это ничто. Активы были в безобразном состоянии. Очень сильно был запущен коллектив. Не выплачивалась заработная плата, социальных программ не было», - сообщил он.
Но если «Нафтогаз» в частности, а Украина в целом хочет компенсации, то почему нельзя рассматривать вопрос в обратном порядке?! Такой, почти риторический вопрос, задал в эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.
«Когда Украина вышла из состава СССР, все государственные активы, которые остались на ее территории, Киев национализировал. Всегда надо помнить, что Крым самоопределился в ситуации 2014 года. Он был независимым государством. Да, всего один день, но только после этого воссоединился с Россией. Получается, что Украине можно забирать государственные предприятия бывшего СССР, а Крыму все, что находится на его территории, забирать нельзя?» - отметил собеседник НСН.
Добавим, всего украинские компании и предприниматели подали восемь исков по защите инвестиций в Крыму. Помимо «Нафтогаза», это «Укрнафта», Ощадбанк, «Лугзор», «Стабил», «Эверест», Приватбанк и бизнесмен Игорь Коломойский.
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