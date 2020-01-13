Урвать чужого. «Нафтогаз» собирается вновь судиться из-за имущества в Крыму

Украинский «Нафтогаз» подаст обновленные иски в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге к России по крымским активам.

Как пояснил исполнительный директор компании Юрий Витренко, речь идет о компенсации потери возможности использовать «наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд». По мнению Витренко, ожидать решение Киев намерен либо в конце нынешнего, либо в начале 2021 года.

Как показывает практика предыдущих судов, у «Нафтогаза» есть все шансы добиться очередных денежных компенсаций. Ранее Женевский арбитраж обязал Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн, а две апелляции со стороны Москвы были отклонены.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН предположил, что оспорить решение швейцарского суда по долгу «Нафтогазу» за потерю крымских активов России не удастся.

«В Крыму есть компания «Черноморнефтегаз». Раньше она входила в состав «Нафтогаза», но потом стала принадлежать Крыму. Россия, конечно, может попытаться оспаривать решение швейцарского суда, но не исключено, что мы займем позицию непризнания этого решения. И этот процесс может затянуться надолго. Это история поиска активов России для арестов и оспаривания Россией этих арестов», - пояснил эксперт.

России осталось в наследство от Украины оборудование в ужасающем состоянии. На это в беседе с НСН указал член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

«В течение всего постсоветского периода Украина не вкладывала деньги в нефтегазовый комплекс Крыма, не выполнялись плановые работы, не производились подземные ремонты скважин, их, кстати, нужно проводить ежегодно. А там за весь период, то есть почти 20 лет, была проведена одна-единственная операция подземного ремонта. Это ничто. Активы были в безобразном состоянии. Очень сильно был запущен коллектив. Не выплачивалась заработная плата, социальных программ не было», - сообщил он.