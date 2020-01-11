В России ответили на решение швейцарского арбитража по иску «Нафтогаза»

Две апелляции России по судебному процессу с компаниями Украины, имевшими активы в Крыму, были отклонены федеральным судом Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн украинским компаниями, которые имели активы в Крыму. Соответствующая компенсация была назначена в связи с потерей имущества компаниями своих активов после вхождения Крыма в состав РФ.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН предположил, что оспорить решение швейцарского суда по долгу «Нафтогазу» за потерю крымских активов России не удастся.

«В Крыму есть компания «Черноморнефтегаз». Раньше она входила в состав «Нафтогаза», но потом стала принадлежать Крыму. В этом случае «Нафтогаз» требует от России порядка 7,5 млрд долларов. Это довольно большая сумма. Россия, конечно, может попытаться оспаривать решение швейцарского суда, но не исключено, что мы займем позицию непризнания этого решения. И этот процесс может затянуться надолго. Это история поиска активов России для арестов и оспаривания Россией этих арестов», - пояснил эксперт.