В России ответили на решение швейцарского арбитража по иску «Нафтогаза»
Парламентарии и аналитики газового рынка в эфире НСН рассказали о действиях России в судебной тяжбе с «Нафтогазом» за активы в Крыму.
Две апелляции России по судебному процессу с компаниями Украины, имевшими активы в Крыму, были отклонены федеральным судом Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд оставил в силе решение Женевского арбитража, обязавшего Россию выплатить компенсацию в размере $82 млн украинским компаниями, которые имели активы в Крыму. Соответствующая компенсация была назначена в связи с потерей имущества компаниями своих активов после вхождения Крыма в состав РФ.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН предположил, что оспорить решение швейцарского суда по долгу «Нафтогазу» за потерю крымских активов России не удастся.
«В Крыму есть компания «Черноморнефтегаз». Раньше она входила в состав «Нафтогаза», но потом стала принадлежать Крыму. В этом случае «Нафтогаз» требует от России порядка 7,5 млрд долларов. Это довольно большая сумма. Россия, конечно, может попытаться оспаривать решение швейцарского суда, но не исключено, что мы займем позицию непризнания этого решения. И этот процесс может затянуться надолго. Это история поиска активов России для арестов и оспаривания Россией этих арестов», - пояснил эксперт.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН напомнил новейшую историю, связанную с выходом Украины из состава Советского Союза и национализацией всех предприятий, находящихся на территории «незалежной». Сенатор считает, что иски «Нафтогаза» к России «очень странные».
«Когда Украина вышла из состава СССР, все государственные активы, которые остались на ее территории, Киев национализировал. Всегда надо помнить, что Крым самоопределился в ситуации 2014 года. Он был независимым государством. Да, всего один день, но только после этого воссоединился с Россией. Получается, что Украине можно забирать государственные предприятия бывшего СССР, а Крыму все, что находится на его территории, забирать нельзя?» - отметил собеседник НСН.
Игорь Юшков также согласился с тем, что что украинская газовая компания предъявляет России необоснованные претензии.
«Почему иски со стороны «Нафтогаза» возрастают, если оборудование «Черноморнефтегаз» устаревает и теряет в цене? К тому же объемы добычи газа этого предприятия не так высоки, чтобы ежегодно насчитывать миллиардные претензии «Нафтогаза» к России. Тем более, что добываемый на полуострове газ не вывозится на его пределы. Если Россия признает решение швейцарского суда, это создаст опасный прецедент в разбирательстве России с «Нафтогазом» из-за его потерянных крымских активов», - считает аналитик.
Сенатор Цеков убежден, что Россия вообще не должна ничего выплачивать «Нафтогазу». Он назвал решение швейцарского суда политическим.
«Считаю, что Россия не должна никому ничего выплачивать за то имущество, которое Республика Крым национализировала как независимое государство. Решение швейцарского арбитража - это политика двойных стандартов международных судов, которые руководствуются не нормами международного права, а некими политическими решениями», - заявил политик.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что наша страна выберет один из двух путей решения проблемы.
«Россия может пойти по двум путям. Может не признавать любые иски. Или будет оспаривать суммы компенсации украинской стороне», - заявил он.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, в каком состоянии находились нефтегазовые активы «Нафтогаза» в Крыму.
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