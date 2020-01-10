Эксперт назвал наивным иск «Нафтогаза» по крымским активам к России
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты рассказал в эфире НСН, в каком состоянии были нефтегазовые активы в Крыму при украинской власти.
Компания «Нафтогаз Украины» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. По его словам, сумма требований $5 миллиардов, с учетом процентов — более $7 миллиардов. Он отметил, что решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 или 2021 году.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что нефтегазовые активы в Крыму были в ужасающем состоянии, что было задокументировано российской стороной.
«Это очень сложная тема, мне довелось участвовать в работе следственной бригады, которая как раз занималась этими активами, поэтому я довольно много на эту тему знаю, но не все могу сказать. Во-первых, в течение всего постсоветского периода Украина не вкладывала деньги в нефтегазовый комплекс Крыма, не выполнялись плановые работы, не производились подземные ремонты скважин, их, кстати, нужно проводить ежегодно. А там за весь период, то есть почти 20 лет, была проведена одна-единственная операция подземного ремонта. Это ничто. Активы были в безобразном состоянии. Очень сильно был запущен коллектив. Не выплачивалась заработная плата, социальных программ не было, многие вещи, которые надо было делать для поддержания нормального функционирования коллектива, например, смену кадров, профессиональную подготовку, этого не делалось», - сообщил он.
Собеседник НСН предположил, что украинской стороне будет невозможно ничего отсудить. По его словам, это еще большой вопрос, кто с кого должен требовать компенсацию.
«После того как прошел референдум, этот весь замечательный комплекс, попал в руки России. Пришлось выполнять огромное количество различных действий и работ по приведению в порядок этого комплекса, в том числе для его декриминализации. А уровень криминализации был очень высок. Это все было не бесплатно. Все требовало капитальных вложений, что было сделано. Кто кому в этой ситуации должен выставлять счет, вопрос очень спорный. Поскольку все-таки активы оказались на балансе России, счет Украине, конечно, выставлять нельзя. Но надеяться Украине, что они получат что-то от России за такого рода актив, я думаю, по меньшей мере, наивно. Все данные, что и как там было сделано, подобраны. Они все документированы. Надеяться, что все разбирательства при наличии всего комплекса документов, завершатся в пользу Украины не стоит. Я считаю, это бессмысленно. Но я не юрист, я инженер. Моя позиция – это всего лишь позиция здравого смысла и позиция специалиста, который работает в этой отрасли всю жизнь. А позицию крючкотворов, надо сказать, я не всегда понимаю. Может, и есть способы перевернуть с ног на голову всю ситуацию, не знаю. Это не моя область. Но то, что нефтегазовые активы в Крыму были в ужасающем состоянии, это однозначно, и это задокументированный факт», - подытожил он.
18 марта 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева. В международных судах сейчас рассматриваются иски от украинских компаний, которые требуют компенсации за утраченные активы, среди которых «Нафтогаз». Компания оценила свои потери в $5,2 миллиарда.
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