Эксперт назвал наивным иск «Нафтогаза» по крымским активам к России

Компания «Нафтогаз Украины» подаст обновленные иски к России по активам в Крыму, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. По его словам, сумма требований $5 миллиардов, с учетом процентов — более $7 миллиардов. Он отметил, что решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 или 2021 году.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что нефтегазовые активы в Крыму были в ужасающем состоянии, что было задокументировано российской стороной.

«Это очень сложная тема, мне довелось участвовать в работе следственной бригады, которая как раз занималась этими активами, поэтому я довольно много на эту тему знаю, но не все могу сказать. Во-первых, в течение всего постсоветского периода Украина не вкладывала деньги в нефтегазовый комплекс Крыма, не выполнялись плановые работы, не производились подземные ремонты скважин, их, кстати, нужно проводить ежегодно. А там за весь период, то есть почти 20 лет, была проведена одна-единственная операция подземного ремонта. Это ничто. Активы были в безобразном состоянии. Очень сильно был запущен коллектив. Не выплачивалась заработная плата, социальных программ не было, многие вещи, которые надо было делать для поддержания нормального функционирования коллектива, например, смену кадров, профессиональную подготовку, этого не делалось», - сообщил он.