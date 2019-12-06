Не деньги «Газпрома», а блеф. Аналитики не поверили в победу «Нафтогаза»

«Думаю, это не соответствует действительности. Потому что сейчас продолжается переговорный процесс по транзитному договору. Либо стороны договариваются о том, что все отказываются от взаимных претензий. Потому что помимо претензий «Нафтогаза» и решения Стокгольмского арбитража на 2,6 млрд, у «Газпрома» тоже есть претензии к «Нафтогазу». Стороны это все обнуляют и подписывают транзитный договор на 2020 год. Либо они не договариваются, в этом случае «Газпром» может выплатить, и тогда транзита точно не будет. Вопрос с транзитом не решен, поэтому неверно говорить, что «Нафтогаз» что-то взыскал», - сказал он.

Эксперт полагает, что речь идет об исках «Нафтогаза» в разные суды в Европе об аресте имущества.

«Может быть, речь о том, что им выделили лоты, которые, если их продать, принесут 2 млрд долларов. Но пока никакого имущества «Газпрома» не продавали. И никаких решений нет. И до продажи не дойдет, потому что «Газпром» предоставил данные, что он забронировал 2,6 млрд долларов на отдельном счету и готов их выплатить, но ждет окончательного решения шведских судов, куда он подавал жалобу на вердикт арбитража. Поэтому с «Газпрома» против его воли даже по правовым основаниям невозможно взыскать штраф. А сам он его выплатит только, если будет понятно, что никакого транзита с 1 января точно не будет. Так что это скорее укрепление переговорных позиций со стороны «Нафтогаза». Важны они, потому что 9 декабря будет встреча Путина и Зеленского в рамках нормандской четверки, на которой в том числе будут обсуждать газовый вопрос», - предположил аналитик.

Он подчеркнул, что отразить в отчетности выплату «Газпрома» «Нафтогаз» не мог.

«Никаких переводов со счетов «Газпрома» на счета «Нафтогаза» не было. Как они могли это отобразить, непонятно. Только вчера они ходили и говорили, что только начинается рассмотрение дела «Газпрома» в Нидерландах, потому что там были арестованы некоторые активы «Газпрома». И решение нидерландского суда будет 25 февраля. А сегодня они уже отобразили это в отчетности. В отчетности отображается то, что произошло в прошедшем квартале. То есть они могли отобразить лишь в том случае, если бы выплата произошла в третьем квартале. «Газпром» ничего не перечислял», - заключил Юшков.