Не деньги «Газпрома», а блеф. Аналитики не поверили в победу «Нафтогаза»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН поставил под сомнение заявление главы украинской компании.
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» более 2 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который подтвердил апелляционный суд Швеции. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев По его словам, речь идет о сумме в 2,1 млрд долларов, которая уже отражена в отчетности и поступила в бюджет Украины. Всего же «Нафтогаз» рассчитывает получить от России порядка 4,6 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставки газа.
Напомним, 27 ноября апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил заявление «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину, обязавшего российского монополиста выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН поставил под сомнение заявление Коболева.
«Думаю, это не соответствует действительности. Потому что сейчас продолжается переговорный процесс по транзитному договору. Либо стороны договариваются о том, что все отказываются от взаимных претензий. Потому что помимо претензий «Нафтогаза» и решения Стокгольмского арбитража на 2,6 млрд, у «Газпрома» тоже есть претензии к «Нафтогазу». Стороны это все обнуляют и подписывают транзитный договор на 2020 год. Либо они не договариваются, в этом случае «Газпром» может выплатить, и тогда транзита точно не будет. Вопрос с транзитом не решен, поэтому неверно говорить, что «Нафтогаз» что-то взыскал», - сказал он.
Эксперт полагает, что речь идет об исках «Нафтогаза» в разные суды в Европе об аресте имущества.
«Может быть, речь о том, что им выделили лоты, которые, если их продать, принесут 2 млрд долларов. Но пока никакого имущества «Газпрома» не продавали. И никаких решений нет. И до продажи не дойдет, потому что «Газпром» предоставил данные, что он забронировал 2,6 млрд долларов на отдельном счету и готов их выплатить, но ждет окончательного решения шведских судов, куда он подавал жалобу на вердикт арбитража. Поэтому с «Газпрома» против его воли даже по правовым основаниям невозможно взыскать штраф. А сам он его выплатит только, если будет понятно, что никакого транзита с 1 января точно не будет. Так что это скорее укрепление переговорных позиций со стороны «Нафтогаза». Важны они, потому что 9 декабря будет встреча Путина и Зеленского в рамках нормандской четверки, на которой в том числе будут обсуждать газовый вопрос», - предположил аналитик.
Он подчеркнул, что отразить в отчетности выплату «Газпрома» «Нафтогаз» не мог.
«Никаких переводов со счетов «Газпрома» на счета «Нафтогаза» не было. Как они могли это отобразить, непонятно. Только вчера они ходили и говорили, что только начинается рассмотрение дела «Газпрома» в Нидерландах, потому что там были арестованы некоторые активы «Газпрома». И решение нидерландского суда будет 25 февраля. А сегодня они уже отобразили это в отчетности. В отчетности отображается то, что произошло в прошедшем квартале. То есть они могли отобразить лишь в том случае, если бы выплата произошла в третьем квартале. «Газпром» ничего не перечислял», - заключил Юшков.
Отметим, Украина намерена добиваться взыскания оставшейся суммы. По расчетам «Нафтогаза», Россия с учетом процентов должна выплатить Украине еще около 3 млрд долларов. При этом, если «Газпром» оставшуюся сумму не вернет, то Киев намерен продать часть активов российской компании после решения местных судов.
Эти требования усложняют текущие переговоры по транзиту газа между Киевом и Москвой. Ранее стало известно, что намеченный на сегодня очередной раунд переговоров не состоится. Действующий контракт истекает 31 декабря этого года, вопрос с заключением нового или продлением текущего до сих пор не решен.
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