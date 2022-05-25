«Брызгать ядом»: Киев не сможет помешать украинцам получить российское гражданство

Упрощенную выдачу российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей можно расценивать как начало подготовки вхождения этих регионов в состав России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей этих регионов Украины.

«По большому счету, эти территории давно находились не в своей естественной среде обитания, а сейчас всё становится на свои места. Для того, чтобы эффективно защищать людей, было бы справедливо, если бы эти территории были включены сейчас или позже в состав Российской Федерации», - сказал Дудчак.