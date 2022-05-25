«Брызгать ядом»: Киев не сможет помешать украинцам получить российское гражданство
Желающих получить гражданство РФ в Запорожской и Херсонской областях будет много, предположил в эфире НСН политолог Александр Дудчак.
Упрощенную выдачу российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей можно расценивать как начало подготовки вхождения этих регионов в состав России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский экономист и политолог Александр Дудчак.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей этих регионов Украины.
«По большому счету, эти территории давно находились не в своей естественной среде обитания, а сейчас всё становится на свои места. Для того, чтобы эффективно защищать людей, было бы справедливо, если бы эти территории были включены сейчас или позже в состав Российской Федерации», - сказал Дудчак.
По его мнению, жителям Херсонской и Запорожской областей можно не бояться санкций со стороны властей Украины за гражданство РФ.
«Какие украинские власти могут влиять на этот процесс? Уже всё. Непонятно, что будет с самой украинской властью. Да, они еще пытаются брызгать ядом, но это вряд ли кого-то пугает. Очевидно, что Украина заканчивает свое существование в том бандеровском виде, в котором она была последние восемь лет. Происходит освобождение областей, которые исторический входили и в Российскую империю, и в СССР. Теперь всё возвращается на свои исторические законные рубежи», - считает политолог.
Дудчак предположил, что желающих стать россиянами в этих регионах будет много.
«Думаю, желающих будет много, потому что совершенно разные, вообще несравнимые перспективы жизни в бандеровской Украине и в огромной России. Это хороший шаг, направленный на то, чтобы люди были убеждены, что никто никуда не уйдет, чтобы у них были четкие перспективы развития, планирования личной жизни, работы, учебы для себя и детей. Раньше вызывало опасения: "Вы точно пришли навсегда?" Теперь у них есть возможность передохнуть и поверить, что остальные беды остаются в истории, и дальше можно спокойно жить в большом государстве», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее политолог Сергей Марков говорил НСН, что в состав России помимо ЛНР и ДНР могут также войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области Украины.
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