Путин упростил выдачу гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает ряд СМИ.
До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Киева и не свернет с курса интеграции с РФ.
Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что включение Херсонской области в состав России невозможно без проведения референдума, так как подобная процедура должна происходить с соблюдением международного права.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru