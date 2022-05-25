Путин упростил выдачу гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион не вернется под контроль Киева и не свернет с курса интеграции с РФ.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что включение Херсонской области в состав России невозможно без проведения референдума, так как подобная процедура должна происходить с соблюдением международного права.