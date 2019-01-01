Уловки украинской конституции. Как Зеленский будет Раду распускать
Эксперты в эфире НСН объяснили, почему у избранного президента Украины могут возникнуть проблемы с роспуском парламента.
Первыми указами после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского станет роспуск Верховной рады и назначение даты проведения досрочных выборов в парламент, сообщает украинское агентство УНН со ссылкой на источник.
Отмечается, что голосование за новый состав Рады, скорее всего, может быть назначено на 14 июля.
Однако, прежде чем назначать выборы в Раду, Зеленскому надо эту самую Раду распустить, а с этим у избранного украинского президента могут возникнуть проблемы, так как ранее в парламенте перестала действовать коалиция «Европейская Украина» из-за выхода из нее фракции партии «Народный фронт».
Согласно украинской конституции, теперь роспуск Рады временно заблокирован, а у парламентариев есть 30 дней на создание новой коалиции. В случае неудачи президент Украины может объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.
И здесь возникает некоторый юридический казус, согласно всё той же конституции, досрочные выборы в Раду должны пройти не менее чем за полгода до завершения срока полномочий действующего созыва. Смогли ли украинские депутаты купить себе 30 дней отсрочки, и как из сложившейся ситуации может выйти Зеленский объяснил в эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«В конституции написано за полгода до завершения полномочий. Юристы начинают трактовать, а что является полномочиями Верховной рады. Одни говорят выборы, другие говорят, нет, не дата выборов, а дата принесения присяги, ещё одни говорят, нет, дата первой сессии. По этой причине у нас сейчас есть дата 27 [мая], есть дата 14 июня. В конституции четко не написано. Там написано завершение полномочий, но нигде не прописана четкая дата. По этой причине там очень большой размах», - пояснил политолог.
Однако, варианта не распускать Раду у Зеленского нет, отмечает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«В Верховной раде его сторонников минимум, они практически не могут влиять на принятие решений, которые были бы в пользу приходящей власти. Пока население окончательно не воспринимает Зеленского как политика, тем более, что о его политической силе ничего не известно, и их ассоциируют с ним, который опять же неизвестен. Чем быстрее он сумеет распустить Верховную раду, тем больше у его политической силы шансов попадания в Верховную раду. Если это сделать не удастся и выборы в Раду пройдут в определенные законом и графиком сроки, без каких-либо изменений, то он к октябрю месяцу может растерять полностью интерес к себе», - рассказал аналитик.
Чтобы всё-таки добиться своего, Зеленский может, конечно, найти какую-то юридическую уловку, но в истории страны были случаи, когда парламент отказывался следовать слову закона, напомнил Александр Охрименко.
«Зеленский может, грубо говоря, несмотря на 30 дней, несмотря на то, что не совсем стыкуются сроки, издать указ о том, что Верховная рада распускается. А Верховная рада может не подчиниться. У нас в истории Ющенко был такой случай, когда Ющенко, опять же ссылаясь на эти хваленные 30 дней, издал указ о роспуске Верховной рады, а Рада отказалась распускаться. И так ничего и не произошло. Так что история о таких случаях знает», — рассказал НСН эксперт.
Напомним, ранее Верховная рада приняла постановление о проведении инаугурации Зеленского 20 мая в 10:00.
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