Уловки украинской конституции. Как Зеленский будет Раду распускать

И здесь возникает некоторый юридический казус, согласно всё той же конституции, досрочные выборы в Раду должны пройти не менее чем за полгода до завершения срока полномочий действующего созыва. Смогли ли украинские депутаты купить себе 30 дней отсрочки, и как из сложившейся ситуации может выйти Зеленский объяснил в эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«В конституции написано за полгода до завершения полномочий. Юристы начинают трактовать, а что является полномочиями Верховной рады. Одни говорят выборы, другие говорят, нет, не дата выборов, а дата принесения присяги, ещё одни говорят, нет, дата первой сессии. По этой причине у нас сейчас есть дата 27 [мая], есть дата 14 июня. В конституции четко не написано. Там написано завершение полномочий, но нигде не прописана четкая дата. По этой причине там очень большой размах», - пояснил политолог.

Однако, варианта не распускать Раду у Зеленского нет, отмечает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«В Верховной раде его сторонников минимум, они практически не могут влиять на принятие решений, которые были бы в пользу приходящей власти. Пока население окончательно не воспринимает Зеленского как политика, тем более, что о его политической силе ничего не известно, и их ассоциируют с ним, который опять же неизвестен. Чем быстрее он сумеет распустить Верховную раду, тем больше у его политической силы шансов попадания в Верховную раду. Если это сделать не удастся и выборы в Раду пройдут в определенные законом и графиком сроки, без каких-либо изменений, то он к октябрю месяцу может растерять полностью интерес к себе», - рассказал аналитик.