Порошенко железно переиграл Зеленского, заблокировав роспуск Рады
Глава Украинского аналитического центра рассказал НСН, как действующий президент смог перехитрить избранного.
Роспуск Верховной рады Украины временно заблокирован из-за прекращения деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции партии «Народный фронт». Теперь у фракций есть 30 дней, чтобы договориться о создании новой коалиции. В случае неудачи президент Украины может объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.
Однако, согласно украинской конституции, роспуск Верховный рады возможен не менее чем за полгода до завершения срока полномочий действующего созыва. Ряд экспертов заявляют, что Зеленский не сможет распустить парламент после 27 мая. Однако это не единственная интерпретации украинской конституции, заметил в эфире НСН глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«В конституции написано за полгода до завершения полномочий. Юристы начинают трактовать, а что является полномочиями Верховной рады. Одни говорят выборы, другие говорят, нет, не дата выборов, а дата принесения присяги, ещё одни говорят, нет, дата первой сессии. По этой причине у нас сейчас есть дата 27 [мая], есть дата 14 июня. В конституции четко не написано. Там написано завершение полномочий, но нигде не прописана четкая дата. По этой причине там очень большой размах», — отметил он.
Тем не менее, на сегодняшний момент уже можно говорить о том, что Пётр Порошенко обыграл своего преемника, считает украинский политолог.
«На сегодняшний день можно сказать однозначно, что Порошенко переиграл Зеленского, железно. Он действительно сделал все, чтобы не дать Зеленскому возможность распустить Верховную раду, это факт. Дальше посмотрим, теперь уже ход за Зеленским», — сказал собеседник НСН.
Новоизбранный президент Украины, который должен официально вступить в должность 20 мая, может, конечно, найти какую-то юридическую уловку, но в истории страны были случаи, когда парламент отказывался следовать слову закона, напомнил Александр Охрименко.
«Зеленский может, грубо говоря, несмотря на 30 дней, несмотря на то, что не совсем стыкуются сроки, издать указ о том, что Верховная рада распускается. А Верховная рада может не подчиниться. У нас в истории Ющенко был такой случай, когда Ющенко, опять же ссылаясь на эти хваленные 30 дней, издал указ о роспуске Верховной рады, а Рада отказалась распускаться. И так ничего и не произошло. Так что история о таких случаях знает», — рассказал эксперт.
Так или иначе, на данный момент, роспуск Рады заблокирован, признал украинский политолог. Что будет дальше, покажет только время.
«У нас четкости как распустить Верховную раду – нет, там есть масса юридических нюансов. Один из этих нюансов — юридическая оговорка, что дается срок на формирование коалиции до 30 дней. То есть с формальной точки зрения, если 22 мая главы фракции придут к Зеленскому и скажут, мы не можем сформировать коалицию, можно распускать! Так что интрига продолжается, посмотрим», — заключил Александр Охрименко.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в интервью НСН, почему Зеленскому так необходим роспуск Верховной рады.
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