Укрощение Зеленского: Что стоит за обвинением Ермака и откровениями Мендель
Официальное обвинение экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака в коррупции и нелицеприятные для Владимира Зеленского откровения его бывшего пресс-секретаря – звенья одной цепи. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявили Андрею Ермаку обвинение в отмывании денег. По их версии, он причастен к легализации почти полумиллиарда гривен через строительство элитных коттеджей под Киевом. На этом фоне бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала разгромное для киевского режима интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 году, а сейчас – он одно из главных препятствий для достижения мира. Мендель также назвала «секретом Полишинеля» употребление Зеленским кокаина, о чем «говорит всё его окружение».
По словам Штира, все это дает возможность Западу контролировать Зеленского.
«В том, что госпожа Мендель рассказала, нет никаких новостей, это все знали. Европа и США хотят держать Зеленского на коротком поводке, чтобы управлять. Зеленский зависим от Запада, но пытается расширять пространство для своего маневра, стремится стать более самостоятельным. Это не нравится Трампу и Евросоюзу. НАБУ и борьба против коррупции - средство политического давления, такое есть не только на Украине. То, что прямо обвинили уже Ермака, плюс рассказ Мендель, все это месседж Зеленскому, что приближается конец. Для Трампа и Европы Зеленский удобная фигура, пока продолжается противостояние. После спецоперации понадобится новый человек», - отметил собеседник НСН.
При этом, по его оценке, Запад пока не настроен на уход Зеленского.
«В этом плане нет ощущения изменения настроения. Запад хочет им управлять, чтобы был послушный, но он им еще не надоел. Пока никто в украинской политической элите не готов взять на себя ответственность за уход из Донбасса и принятие всех условий договоренностей США и России в Анкоридже. Сейчас вопрос в основном решается на фронте. Если будут проблемы украинской армии в районе Краматорск-Славянск, тогда уже приблизится мир. Но пока еще этого нет», - заключил Габор Штир.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского также считает, что он намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег, поскольку завершение для него означает «политическое самоубийство». Мендель также рассказала, что президент требовал «пропаганды Геббельса» для создания благоприятного впечатления о ситуации на Украине.
Между тем, антикоррупционные структуры Украины 12 мая предъявили обвинения еще шести гражданам по делу экс-руководителя офиса Зеленского Ермака. По данным украинских СМИ, среди них - бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. В числе других обвиняемых присутствует Тимур Миндич – друг и соратник Владимира Зеленского. Ранее совладелец студии «Квартал 95» стал ключевым фигурантом дела о хищениях в энергетической отрасли Украины.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог-американист Малек Дудаков, если Зеленский не пойдет на «сдачу» Донбасса, уголовное дело могут завести и против него.
