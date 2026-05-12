Официальное обвинение экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака в коррупции и нелицеприятные для Владимира Зеленского откровения его бывшего пресс-секретаря – звенья одной цепи. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявили Андрею Ермаку обвинение в отмывании денег. По их версии, он причастен к легализации почти полумиллиарда гривен через строительство элитных коттеджей под Киевом. На этом фоне бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала разгромное для киевского режима интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она заявила, что Зеленский был готов отказаться от Донбасса на переговорах с Россией в 2022 году, а сейчас – он одно из главных препятствий для достижения мира. Мендель также назвала «секретом Полишинеля» употребление Зеленским кокаина, о чем «говорит всё его окружение».

По словам Штира, все это дает возможность Западу контролировать Зеленского.