Американцы не простят: Зеленскому пообещали уголовное дело вслед за Ермаком
Зеленский решил пойти на конфликт с американцами, а они такого не прощают, заявил НСН Малек Дудаков на фоне новой волны коррупционного скандала в Киеве.
Если украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сдачу Донбасса, уголовное дело могут завести и против него, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель накануне дала разгромное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором раскрыла неприятные факты про Владимира Зеленского. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Дудаков уверен, что без США здесь не обошлось.
«Юлия Мендель критикует Зеленского на всех площадках, давно превратилась в оппонента, теперь дорвалась до многомиллионной аудитории. Это говорит о том, что США готовят американское общественное мнение, готовясь к тому, что Зеленского рано или поздно будут скидывать. Поэтому в публичное пространство вбрасывают информацию о том, что он коррупционер, наркоман и так далее. Надо понимать, что в США далеко не все знают, что происходит на Украине, с Зеленским и так далее. То, что эти разоблачения появляются, это неплохо. Думаю, что это элемент давления американской стороны на Зеленского. Это все проходит на фоне заведения уголовного дела в отношения Андрея Ермака, то есть, давление резко усиливается», - отметил он.
По его словам, американцы пытаются сделать Украину более сговорчивой, а Зеленский пошел на открытый конфликт с США.
«Американцы пытаются сделать Украину более сговорчивой, чтобы она приняла основные условия, которые были согласованы американцами с нами, в частности, сдача Донбасса. Если Зеленский на это не пойдет, я не исключаю заведение уголовного дела в отношении самого Зеленского. Американцы закручивают гайки против него, что очевидно. Он решил пойти на конфликт с американцами, они такого не прощают», - заключил собеседник НСН.
Обвинение и обыски у бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака стали неожиданностью, так как это не внутренняя борьба, а команда из Вашингтона, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
