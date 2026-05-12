«Юлия Мендель критикует Зеленского на всех площадках, давно превратилась в оппонента, теперь дорвалась до многомиллионной аудитории. Это говорит о том, что США готовят американское общественное мнение, готовясь к тому, что Зеленского рано или поздно будут скидывать. Поэтому в публичное пространство вбрасывают информацию о том, что он коррупционер, наркоман и так далее. Надо понимать, что в США далеко не все знают, что происходит на Украине, с Зеленским и так далее. То, что эти разоблачения появляются, это неплохо. Думаю, что это элемент давления американской стороны на Зеленского. Это все проходит на фоне заведения уголовного дела в отношения Андрея Ермака, то есть, давление резко усиливается», - отметил он.

По его словам, американцы пытаются сделать Украину более сговорчивой, а Зеленский пошел на открытый конфликт с США.

«Американцы пытаются сделать Украину более сговорчивой, чтобы она приняла основные условия, которые были согласованы американцами с нами, в частности, сдача Донбасса. Если Зеленский на это не пойдет, я не исключаю заведение уголовного дела в отношении самого Зеленского. Американцы закручивают гайки против него, что очевидно. Он решил пойти на конфликт с американцами, они такого не прощают», - заключил собеседник НСН.

Обвинение и обыски у бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака стали неожиданностью, так как это не внутренняя борьба, а команда из Вашингтона, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

