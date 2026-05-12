Обморок в палате: Как подготовить отца к совместным родам
Поддержка отца, включая посещение школы будущих родителей, оказывает положительный социальный эффект, сказала НСН Татьяна Буцкая. При этом Мария Милютина отметила, что партнерские роды сегодня являются распространенной практикой.
Во многих роддомах России уже есть отдельные комнаты для молодых отцов, но соответствующие кабинеты нужны и в поликлиниках у дома, заявила в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
При роддомах стоит организовать комнаты молодого отца для тех, кто будет присутствовать на партнерских родах, сообщил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, это помогло бы популяризировать практику партнерских родов. Буцкая отметила, что подобные помещения уже есть во многих роддомах.
«Во многих роддомах, в которых проводятся партнерские роды, такие комнаты уже стали нормальным явлением, конечно, при наличии свободного помещения. Даже при ограниченных возможностях для отцов выделяют комнату либо удобный уголок, в котором стоит кресло, чайник, иногда телевизор. Женщина может рожать почти сутки, и у будущего отца должно быть место, где он сможет передохнуть, когда роженица, например, отдыхает после введения эпидуральной анестезии. Если Минздрав будет пересматривать нормативы для новых роддомов и перинатальных центров, можно сразу планировать и комнату для будущих отцов в родильном отделении. После естественных родов женщина с ребенком находятся в роддоме два-три дня, при кесаревом сечение – три-четыре дня. Потому комнаты для отцов скорее нужны не в роддомах, а в детских поликлиниках. Кабинеты здорового ребенка давно пора переформатировать в центры развития ребенка, поддержки грудного вскармливания, материнства и отцовства», - допустила она.
Как добавила собеседница НСН, интерес будущих отцов к вопросам родительства оказывает положительный эффект.
«Школы для будущих родителей в женской консультации всегда были рассчитаны на будущих мам, но сегодня мы видим, что и будущие отцы стали посещать их активнее. Важно выстраивать тематику встреч для мам и для пап, поскольку отцы тоже хотят многое узнать. Есть статистика, согласно которой в случаях, когда будущий папа приходил на занятия по грудному вскармливанию, продолжительность грудного вскармливания возрастала на треть», - объяснила Буцкая.
В свою очередь гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала НСН, что партнерские роды уже стали частой практикой.
«Сегодня это популярная практика. Партнерские роды не проводят, если это запрещает роддом. В остальном это очень распространено. Мужчины между собой делятся впечатлением и обычно рекомендуют партнерские роды. Все, что снижает стресс для женщины в родах – всегда оказывает положительный эффект. Медицинский персонал готов к тому, чтобы оказать помощь молодому отцу, подхватить его, если вдруг он потеряет сознание. Акушерок и анестезиологов кратковременными обмороками уже не удивить. В основном все относятся к партнерским родам позитивно. Мне кажется, это объединяет пары. Мужчины больше чувствуют ответственность, и это трогательный момент, если он участвует, а не является сторонним наблюдателем. Часто отцы перерезают пуповину, относят ребенка в детское отделение», - сказала она.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «Радиоточке НСН», что наибольшая рождаемость сегодня наблюдается в регионах, в которых сразу несколько поколений семьи проживают в одной квартире.
Горячие новости
- СМИ: Почти половина музыкальных треков в РФ потребует переработки
- Обморок в палате: Как подготовить отца к совместным родам
- Незаменимый импорт: В авиаотрасли объяснили необходимость зарубежных запчастей
- Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой Денге
- Роскомнадзор не получал решений о блокировке игры Minecraft
- Россиянам рассказали об опасности длительного дефицита витамина D
- «Опасно, но необходимо»: Как говорить правду с театральной сцены
- «Никому не дано!»: Останина осудила Соловьева за оскорбление женщин
- Частным театрам в России предрекли светлое будущее
- Останина выступила за запрет шоу «ДНК» и «Мужское и женское»