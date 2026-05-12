Как добавила собеседница НСН, интерес будущих отцов к вопросам родительства оказывает положительный эффект.

«Школы для будущих родителей в женской консультации всегда были рассчитаны на будущих мам, но сегодня мы видим, что и будущие отцы стали посещать их активнее. Важно выстраивать тематику встреч для мам и для пап, поскольку отцы тоже хотят многое узнать. Есть статистика, согласно которой в случаях, когда будущий папа приходил на занятия по грудному вскармливанию, продолжительность грудного вскармливания возрастала на треть», - объяснила Буцкая.

В свою очередь гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала НСН, что партнерские роды уже стали частой практикой.

«Сегодня это популярная практика. Партнерские роды не проводят, если это запрещает роддом. В остальном это очень распространено. Мужчины между собой делятся впечатлением и обычно рекомендуют партнерские роды. Все, что снижает стресс для женщины в родах – всегда оказывает положительный эффект. Медицинский персонал готов к тому, чтобы оказать помощь молодому отцу, подхватить его, если вдруг он потеряет сознание. Акушерок и анестезиологов кратковременными обмороками уже не удивить. В основном все относятся к партнерским родам позитивно. Мне кажется, это объединяет пары. Мужчины больше чувствуют ответственность, и это трогательный момент, если он участвует, а не является сторонним наблюдателем. Часто отцы перерезают пуповину, относят ребенка в детское отделение», - сказала она.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «Радиоточке НСН», что наибольшая рождаемость сегодня наблюдается в регионах, в которых сразу несколько поколений семьи проживают в одной квартире.

