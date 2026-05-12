«Все эти события не случайны, Рустем Умеров (секретарь СНБО Украины) ездил в США, провел встречи. Американцы, как мы знаем, брали на себя обязательство, что они додавят на украинскую власть, чтобы они освободили Донбасс, это было условие России. Но Зеленский, опираясь на европейцев, заявил, что этого не будет. Он начал уже хамить, требовать от американцев что-то. Он считает, что с ним должны советоваться перед переговорами с Москвой и так далее. Зеленский начал просто раздражать американского лидера Дональда Трампа и бросать ему обвинения. До Трампа было правило, что тот же французский лидер Макрон сначала звонил Зеленскому, а потом только Путину, потом снова Зеленскому. А Трамп начал напрямую общаться с Путиным, Зеленский видит, что его выбрасывают из этой большой политической игры», - объяснил он.

По его словам, после этого Зеленский становится политическим покойником, а конфликт выступает для него единственным спасением.

«События с Ермаком, судя по видео, были неожиданными, то есть, кто-то «ударил в бубен», а мог ударить только Вашингтон, пришли к Ермаку по вопросу, который среди всех прочих сотый. Понятно, что антикоррупционные снаряды все ближе к дому Зеленского. Это команда из Вашингтона, это не НАБУ. Параллельно выходит интервью Мендель. Она могла бы что-то рассказывать, что видела сама, при этом она не стала врать, говорила, что знает от кого-то. Она говорила объективно. Как юрист могу сказать, что я ей верю. Она начала рассказывать вещи, которые мы можем подтвердить косвенно. Конечно, она была свидетелем многих вещей, я думаю, что она еще много деталей раскроет. Все это давление американцев на Зеленского. Я думаю, что после этого Зеленский – политический покойник. Для него конфликт – это удобная форма удержания диктатуры», - заключил собеседник НСН.

Давление на экс-главу офиса Андрея Ермака открывает доступ к данным о коррупции самого Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

