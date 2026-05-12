Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Он уточнил, что речь идёт о мужчинах и женщинах, которым исполнилось 64 года и 59 лет соответственно.

Эксперт также напомнил, что в России продолжается период корректировки возраста назначения страховой пенсии по старости. Завершится он в 2028 году, когда статус пенсионера получат женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения, то есть в 60 лет и в 65 лет, соответственно.

Отмечается, что мужчины и женщины, у которых есть 42 года и 37 лет страхового стажа, соответственно, имеют право на то, чтобы страховая пенсия по старости была назначена им на два года раньше.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости для пенсионеров, воспитавших троих и более детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

