СМИ: США проверят более 40 американских биолабораторий на Украине
США намерены провести расследование в отношении более 120 зарубежных биологических лабораторий. Об этом пишет New York Post.
По информации издания, соответствующее распоряжение было дано директором Национальной разведки США Тулси Габбард. Речь идёт об организациях, которые «десятилетиями финансировались за счёт американских налогоплательщиков», в том числе о более чем 40 биолабораторях на территории Украины.
По словам Габбард, ведомство собирается выяснить местонахождение организаций, а также то, какие патогены в них содержатся и какие исследования проводятся.
«Пандемия коронавируса показала, к каким катастрофическим последствиям могут привести исследования опасных патогенов в биолабораториях», - цитирует Габбард газета.
Ранее в Минобороны РФ заявили об установлении личностей свыше 50 фигурантов военно-биологической деятельности США на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Дискотека победила библиотеку»: Из-за чего возникают жалобы на подготовку актеров
- Антракт для попкорна: Что мешает кинотеатрам делать перерывы в середине фильма
- Россиянам назвали курс доллара летом
- СМИ: США проверят более 40 американских биолабораторий на Украине
- «Объяснять и не запрещать!»: Свинцов заступился за новую часть игры GTA
- Политолог описал положение Зеленского после обвинений против Ермака
- Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году
- Не навязываться детям: Почему в России растет число возрастных браков
- В МИД заявили, что у России нет условий для диалога с ЕС по Украине
- Укрощение Зеленского: Что стоит за обвинением Ермака и откровениями Мендель