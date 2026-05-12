По информации издания, соответствующее распоряжение было дано директором Национальной разведки США Тулси Габбард. Речь идёт об организациях, которые «десятилетиями финансировались за счёт американских налогоплательщиков», в том числе о более чем 40 биолабораторях на территории Украины.

По словам Габбард, ведомство собирается выяснить местонахождение организаций, а также то, какие патогены в них содержатся и какие исследования проводятся.

«Пандемия коронавируса показала, к каким катастрофическим последствиям могут привести исследования опасных патогенов в биолабораториях», - цитирует Габбард газета.

Ранее в Минобороны РФ заявили об установлении личностей свыше 50 фигурантов военно-биологической деятельности США на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

