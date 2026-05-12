«В первой половине жизни цель брака – это рождение детей. Если людям за 50, они уже не планируют детей обычно. Социальная природа человека такая, что человек не привык быть один. Хочется, чтобы в праздники все вместе собирались и так далее. Этот фактор подталкивает людей искать партнера в любом возрасте. Если говорим про 60+, здесь речь идет про прогулки в парке за ручку, про общие интересы, чтобы был партнер, с кем встретить Новый год, с кем поужинать, а не навязываться детям. Это стремление к автономной личной жизни. Плюс молодые семьи стали более автономными тоже, не включают по полной программе бабушку или дедушку. Брак – это символ доверия, символ того, что человек хочет состариться со своим любимым человеком, умереть на одной подушке. Плюс есть момент наследства, концепция поменялась, иногда не только все детям хочет оставить человек, а и своему любимому», - рассказала она.

Со своей стороны, организатор свадеб Евгения Лейбман отметила, что возрастные пары уже не пытаются кого-то впечатлить, зачастую отмечают свадьбу без гостей.

«Нужно проводить грань между теми, кто просто идет в ЗАГС, и теми людьми, кто организовывает именно торжество. Это очень удивительная статистика, я очень рада. В целом возраст вступающих в брак вырос, лет десять назад средний возраст женихов и невест был 20+, сейчас уже 30+. Конечно, это уже другой подход к организации свадьбы. Юные пары женятся при поддержке родителей. Те пары, которым за 40, это для них не первые браки. Чем старше пара, тем меньше у них потребность в торжестве. В моей практике ни разу не были пары 60+, они обычно просто расписываются в ЗАГСе. Чем старше пара, тем меньше хочется кого-то впечатлять и для кого-то что-то делать. Самые важные люди – это они сами, родители, дети. У меня была свадьба на четыре человека, там подрядчиков было больше, чем гостей», - добавила она.

В погоне за масштабной свадьбой сегодня нередко забывают о том, что главное – любовь и желание двоих создать семью, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

