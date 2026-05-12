В МИД заявили, что у России нет условий для диалога с ЕС по Украине
Россия не выдвигает каких-либо условий для диалога с Евросоюзом по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что Евросоюз с самого начала находился в центре украинского кризиса, но упустил возможность стать миротворцем в рамках Минских соглашений.
«Они призывают нас остановиться, призывают к перемирию, к миру. Но на самом деле они делают всё возможное, чтобы максимально затянуть конфликт», - добавил дипломат.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Объяснять и не запрещать!»: Свинцов заступился за новую часть игры GTA
- Политолог описал положение Зеленского после обвинений против Ермака
- Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году
- Не навязываться детям: Почему в России растет число возрастных браков
- В МИД заявили, что у России нет условий для диалога с ЕС по Украине
- Укрощение Зеленского: Что стоит за обвинением Ермака и откровениями Мендель
- СМИ: Почти половина музыкальных треков в РФ потребует переработки
- Обморок в палате: Как подготовить отца к совместным родам
- Незаменимый импорт: В авиаотрасли объяснили необходимость зарубежных запчастей
- Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой Денге