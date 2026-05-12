В МИД заявили, что у России нет условий для диалога с ЕС по Украине

Россия не выдвигает каких-либо условий для диалога с Евросоюзом по урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Песков: РФ не получала ответа из ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров

Он отметил, что Евросоюз с самого начала находился в центре украинского кризиса, но упустил возможность стать миротворцем в рамках Минских соглашений.

«Они призывают нас остановиться, призывают к перемирию, к миру. Но на самом деле они делают всё возможное, чтобы максимально затянуть конфликт», - добавил дипломат.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
