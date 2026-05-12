Политолог описал положение Зеленского после обвинений против Ермака
Вокруг президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время формируется всё более негативный фон. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
По его мнению, об этом свидетельствуют обвинения против экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, а также интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.
«Вокруг Зеленского кольцо сжимается. Из США очевидно посылают ему сигнал, чтобы он стал более сговорчивым», — заключил эксперт.
Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что Европа и США хотят держать Зеленского на коротком поводке, чтобы управлять.
Горячие новости
- «Объяснять и не запрещать!»: Свинцов заступился за новую часть игры GTA
- Политолог описал положение Зеленского после обвинений против Ермака
- Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году
- Не навязываться детям: Почему в России растет число возрастных браков
- В МИД заявили, что у России нет условий для диалога с ЕС по Украине
- Укрощение Зеленского: Что стоит за обвинением Ермака и откровениями Мендель
- СМИ: Почти половина музыкальных треков в РФ потребует переработки
- Обморок в палате: Как подготовить отца к совместным родам
- Незаменимый импорт: В авиаотрасли объяснили необходимость зарубежных запчастей
- Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой Денге