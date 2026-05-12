В кинотеатрах Индии многие фильмы показывают с официальным перерывом посреди сеанса на 10–15 минут. Зрители в это время могут посетить туалет или кинобар, отмечают россияне, побывавшие на показах. Хажинская заметила, что российские кинотеатры тоже были бы не против такой практики.

«Поскольку почти все индийские фильмы идут от трех часов и больше, подобная пауза – физиологическая необходимость для зрителя. Кинотеатрам это выгодно, поскольку в перерыве будет куплена дополнительная еда, напитки. В среднем на кинобар приходится около 30% доходов кинотеатров, а иногда и больше. Мы тоже показываем индийские фильмы, у них в пакет фильма сразу зашит этот антракт: картина идет 1,5 часа, потом 15 минут паузы и еще 1,5 часа кино. У нас фильмы – целостные произведения, которые мы не имеем права ни в каком моменте самостоятельно разделить. Это решение должны принимать не кинотеатры, а продюсеры и прокатчики. Со стороны кинотеатров могу сказать, что на длинных фильмах мы были бы не против делать такие паузы. У нас сейчас такие рекламные блоки, что попкорн съедают еще до того, как начинается фильм», - рассказала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выступил с критикой практики употребления пищи во время сеансов в кинотеатрах. При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с НСН подчеркнул, что отказ от продажи попкорна и напитков лишит современные кинотеатры возможности выжить даже если билет на сеанс будет стоить тысячу рублей.

