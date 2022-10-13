«Укрэнерго»: энергопитание Киева стабилизировалось

Компания может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области из-за ракетных ударов со стороны России. Также под прицел попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

