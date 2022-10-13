«Укрэнерго»: энергопитание Киева стабилизировалось

«Укрэнерго» заявила о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, сообщает Страна.ua.

Минэнерго Украины: поражено 30% энергетической инфраструктуры Украины

Компания может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области из-за ракетных ударов со стороны России. Также под прицел попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелЭлектроэнергияКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры