«Укрэнерго»: энергопитание Киева стабилизировалось
«Укрэнерго» заявила о стабилизации энергопитания Киева и центральных областей Украины, сообщает Страна.ua.
Компания может отказаться от принудительных ограничений на потребление электроэнергии в этих регионах.
10 октября стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области из-за ракетных ударов со стороны России. Также под прицел попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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