Politico: Власти Львова перед зимой запасаются «буржуйками»
Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила газета Politico.
Издание отмечает, что власти уже приобрели по меньшей мере 600 печей для распределения по городу. Как заявил газете заместитель мэра Львова Сергей Кираль, планируется закупить несколько тысяч «буржуек». Он также подчеркнул, что город будет выдавать для них дрова.
«Идея состоит в том, чтобы каждый житель имел место, где можно согреться», - сказал Кираль.
Ранее, 10 и 11 октября, российские военные нанесли массированные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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