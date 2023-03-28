Украинцы требуют запретить применение снарядов с обедненным ураном

На сайте президента Украины 27 марта была опубликована петиция с требованием к Владимиру Зеленскому не применять снаряды с обедненным ураном.

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В тексте документа отмечается, что применение подобных боеприпасов «является преступлением против человечества». Авторы также указывают на аморальность использования снарядов с обедненным ураном.

Для рассмотрения петиции президентом Украины нужно набрать 25 тысяч подписей.

Великобритания собирается передать Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. Там считают, что это обычное оружие. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии и сейчас там вся земля заражена тяжелым металлом.

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