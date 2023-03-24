«Заражение»: В Минобороны рассказали о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что использование боеприпасов с обеднённым ураном приведёт к заражению большого количества посевных площадей, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что обеднённым ураном называют металл, основа которого более чем на 90% состоит из изотопов урана-238, а также содержит уран-235.
По его словам, также применение таких снарядов влечёт серьёные патологии в результате попадания в организм человека «горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов», которые образуются в результате удара боеприпаса.
«Потоки альфа-излучения от частиц пыли... вызывают развитие злокачественных опухолей... приводит к изменению внутренних органов», - добавил Кириллов.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном представляют угрозу с точки зрения распространения радиации, сообщает RT.
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