«Заражение»: В Минобороны рассказали о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Он напомнил, что обеднённым ураном называют металл, основа которого более чем на 90% состоит из изотопов урана-238, а также содержит уран-235.

По его словам, также применение таких снарядов влечёт серьёные патологии в результате попадания в организм человека «горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов», которые образуются в результате удара боеприпаса.

«Потоки альфа-излучения от частиц пыли... вызывают развитие злокачественных опухолей... приводит к изменению внутренних органов», - добавил Кириллов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают, что боеприпасы с обеднённым ураном представляют угрозу с точки зрения распространения радиации, сообщает RT.