Украинцы начали вступать в движения сопротивления ВСУ

Жители западной части Украины начали вступать в движения сопротивления Вооруженным силам Украины, сообщил в интервью YouTube-каналу Politwera швейцарский разведчик, полковник Жак Бо.

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По его словам, граждане страны устали от боевых столкновений и не хотят в них участвовать. Украинцы сами начали проводить диверсии внутри страны, направленные против ВСУ.

Ранее стало известно, что в ближайшие месяцы положение украинской армии будет достаточно тяжелым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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