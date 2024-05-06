Украинцы начали вступать в движения сопротивления ВСУ

По его словам, граждане страны устали от боевых столкновений и не хотят в них участвовать. Украинцы сами начали проводить диверсии внутри страны, направленные против ВСУ.

Ранее стало известно, что в ближайшие месяцы положение украинской армии будет достаточно тяжелым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

