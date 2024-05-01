Маск: Соглашение между Киевом и Вашингтоном приведет к бесконечной войне
1 мая 202400:37
Соглашение между Украиной и США о десятилетней финансовой поддержке приведет к бесконечной войне, сообщил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск.
«Бесконечная война», – прокомментировал бизнесмен информацию о возможном соглашении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет с Вашингтоном переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru