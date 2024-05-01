Маск: Соглашение между Киевом и Вашингтоном приведет к бесконечной войне

Соглашение между Украиной и США о десятилетней финансовой поддержке приведет к бесконечной войне, сообщил в соцсети Х американский миллиардер Илон Маск.

Белый дом заявил о поддержке Украины вне зависимости от окончания конфликта с РФ

«Бесконечная война», – прокомментировал бизнесмен информацию о возможном соглашении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет с Вашингтоном переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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