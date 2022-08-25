Украинский военный заявил, что власти не обсуждают возможность нападения на Херсон

По его словам, это связано с превосходством российской артиллерии. «Сейчас вопрос неактуален», — отметил военный.

Он указал на основную проблему проблема для военных Украины, которая заключается в тотальном превосходстве российской артиллерии. Так, на каждый выстрел со стороны украинских Вооруженных сил союзные силы отвечают 50 ударами.

Напомним, российские военные пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области. В результате Вооруженные силы РФ ликвидировали более 80 бойцов.

