Украинский военный заявил, что власти не обсуждают возможность нападения на Херсон

Командование Украины даже не обсуждает возможность нападения на Херсон, заявил изданию «Страна.ua» военнослужащий ВСУ.

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По его словам, это связано с превосходством российской артиллерии. «Сейчас вопрос неактуален», — отметил военный.

Он указал на основную проблему проблема для военных Украины, которая заключается в тотальном превосходстве российской артиллерии. Так, на каждый выстрел со стороны украинских Вооруженных сил союзные силы отвечают 50 ударами.

Напомним, российские военные пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области. В результате Вооруженные силы РФ ликвидировали более 80 бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
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