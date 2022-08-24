ВС России пресекли попытку ВСУ форсировать реку Ингулец под Херсоном
24 августа 202213:01
Российские военные пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В результате Вооруженные силы РФ ликвидировали более 80 бойцов. Кроме того, было уничтожено 6 автомобилей, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru