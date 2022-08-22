СМИ: ПВО сработала не менее 10 раз над Херсоном
ПВО сработала над Херсоном не менее 10 раз в течение нескольких минут, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного сотрудника.
Корреспондент агентства отметил, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Официального подтверждения на данный момент нет.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская система ПВО отразила три налёта украинских беспилотных летательных аппаратов на Мелитополь, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru