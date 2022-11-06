Украинский военнопленный рассказал о сокрытии данных Киевом о погибших
Из-за нехватки денег на выплату компенсаций семьям погибших командование Вооруженных сил Украины скрывает реальные потери. Об этом заявил военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Барлян. Военнопленный находится в ЛНР.
«Меня наша бригада подала как минимум как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать компенсацию. Я знаю случаи, где тяжело доказать, что ты пропал в боевых действиях, а не просто покинул часть, и компенсации не выплачиваются, если ты без вести пропавший. Даже если ты официально похоронен, как положено, не всегда даже так можно получить денежную компенсацию. Потери большие, и денег на всех просто не хватит», — пояснил украинский военный.
В соответствии с украинскими законами, за гибель военнослужащего его семье полагается выплата от государства в 15 миллионов гривен. Однако, такую сумму семья рядового получит вряд ли.
«Ну, может, какую-то компенсацию и получат, например, две зарплаты, но 15 миллионов вряд ли», - заявил Барлян, сказав, что большие компенсации выплачивают родным капитанов, майоров и других более высоких званий.
Ранее военнопленный также рассказал, что украинская армия во время продвижения на харьковском направлении несла большие потери, сообщает РИА Новости.
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