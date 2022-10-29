Освобожденный боец из ЛНР рассказал о разнице в состоянии пленных Украины и Донбасса
Украина и Россия по-разному относятся к военнопленным и содержат их, разница очень заметна во время обменов. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Александр Чупра.
«Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — приводит слова военного РИА Новости.
Чупра отметил, что перед отправкой на обмен пленным солдатам из Донбасса приказали обязательно помыться, выстирать и зашить форму. По словам бойца, после обмена пленных привезли в Крым, где солдаты смогли переодеться и нормально поесть. Позже вернувшиеся военные были доставлены в Луганск, их обследовали и оказали медицинскую помощь.
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