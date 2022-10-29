Освобожденный боец из ЛНР рассказал о разнице в состоянии пленных Украины и Донбасса

Украина и Россия по-разному относятся к военнопленным и содержат их, разница очень заметна во время обменов. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Александр Чупра.

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«Обмен 20 на 20 был, лнровцев было 11, а дончан было девять. У всех разные ранения и разные пытки были. Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла – была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — приводит слова военного РИА Новости.

Чупра отметил, что перед отправкой на обмен пленным солдатам из Донбасса приказали обязательно помыться, выстирать и зашить форму. По словам бойца, после обмена пленных привезли в Крым, где солдаты смогли переодеться и нормально поесть. Позже вернувшиеся военные были доставлены в Луганск, их обследовали и оказали медицинскую помощь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассПленные
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