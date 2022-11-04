Украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ в «харьковском наступлении»

«Когда пошел прорыв на харьковском направлении, все одушевились, как мы думали, нам надавали оружия, только у нас скрывают, какой ценой был взят этот прорыв, сколько в нем погибло. Даже несмотря на то, что ваши (Вооруженные силы РФ. – НСН) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое "харьковское наступление двигалось". Просто число потерь скрывается», — рассказал пленный.

По словам Барляна, украинское командование дает бойцам боевое распоряжение, определяя некую задачу; цель должна быть достигнута, при этом командирова не интересует количество потерь.

Кроме того, пленный рассказал о тактике иностранных наемников. Как отметил военный, мобилизованных украинцев используют как «живой щит», обеспечивая отход иностранных бойцов на опасном участке.

Накануне Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 107 на 107. На родину вернулись в том числе 65 военных из Луганской и Донецкой народных республик, пишет Ura.ru.

