Украинский солдат сорвал штурм российских позиций, бросив гранату в товарищей

Боец Вооруженных сил Украины сорвал штурм российских позиций, сообщает «Российская газета».

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Он случайно бросил гранату в своих товарищей. Противник собирался захватить «Зеленый террикон» на Донецком направлении. Согласно появившимся кадрам, один из солдат, находившийся позади остальных, бросил гранату, которая попала в окоп, где залегли трое украинских штурмовиков. Украинские бойцы в панике стали разбегаться в стороны, но взрывом зацепило всех.

Группа противника стала отступать, а российские артиллеристы ударили ей вслед. Потери со стороны украинских солдат составили до пяти человек ранеными.

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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