Украинский солдат сорвал штурм российских позиций, бросив гранату в товарищей
Боец Вооруженных сил Украины сорвал штурм российских позиций, сообщает «Российская газета».
Он случайно бросил гранату в своих товарищей. Противник собирался захватить «Зеленый террикон» на Донецком направлении. Согласно появившимся кадрам, один из солдат, находившийся позади остальных, бросил гранату, которая попала в окоп, где залегли трое украинских штурмовиков. Украинские бойцы в панике стали разбегаться в стороны, но взрывом зацепило всех.
Группа противника стала отступать, а российские артиллеристы ударили ей вслед. Потери со стороны украинских солдат составили до пяти человек ранеными.
Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru