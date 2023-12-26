Российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку

Российские бойцы спасли брошенную на поле боя Вооруженными силами Украины раненую женщину-военнослужащую, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, гражданку Украины нашли на левом берегу Днепра. Она заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой просьбу о помощи.

На опубликованных Сальдо кадрах женщина в военной форме лежит в траве под ветками кустов. Операторы, следившие за камерами дрона, поняли ее просьбы о помощи. Вокруг нее на поле лежали убитые сослуживцы.

Ранее двое раненых солдат из российской армии и украинских Вооруженных сил на протяжении десяти дней помогали друг другу выжить в серой зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

