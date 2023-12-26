Российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку
Российские бойцы спасли брошенную на поле боя Вооруженными силами Украины раненую женщину-военнослужащую, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
По его словам, гражданку Украины нашли на левом берегу Днепра. Она заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой просьбу о помощи.
На опубликованных Сальдо кадрах женщина в военной форме лежит в траве под ветками кустов. Операторы, следившие за камерами дрона, поняли ее просьбы о помощи. Вокруг нее на поле лежали убитые сослуживцы.
Ранее двое раненых солдат из российской армии и украинских Вооруженных сил на протяжении десяти дней помогали друг другу выжить в серой зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку
- В районе порта в Феодосии раздаются взрывы
- Кабмин РФ постановил регионам пересмотреть тарифы на электроэнергию
- Зеленский предупредил российских летчиков об улучшении систем ПВО Украины
- Горевший в танке российский боец Трошин назвал звонок Путина большой честью
- В Верховной Раде признали, что мобилизация на Украине заметно замедлилась
- СМИ: Экономика России растет быстрее европейской
- Актер из «Слова пацана» Базанов арестован по делу об убийстве
- СМИ: Израиль рассмотрит план Египта по урегулированию конфликта в Газе
- Политолог Светов: Марьинка – символ выполнения задач по освобождению ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru