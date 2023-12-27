На Украине женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг

На Украине известная женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о том, что за время специальной военной операции погибли почти все ее мобилизованные подруги, сообщает «Российская газета»,

Свое заявление она сопроводила 18 портретами. Белозерская - в прошлом поэтесса и журналист, которая начала свою военную карьеру в 2014 году.

Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

