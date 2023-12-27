На Украине женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о гибели 18 подруг
27 декабря 202305:32
На Украине известная женщина-снайпер Елена Белозерская сообщила о том, что за время специальной военной операции погибли почти все ее мобилизованные подруги, сообщает «Российская газета»,
Свое заявление она сопроводила 18 портретами. Белозерская - в прошлом поэтесса и журналист, которая начала свою военную карьеру в 2014 году.
Ранее российские солдаты спасли под Крынками брошенную ВСУ раненую украинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru