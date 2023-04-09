Представитель Украины признал, что с начала российской спецоперации политика Киева заключалась в том, чтобы не обсуждать потери украинской стороны, но обнародовать данные после завершения конфликта. Пристайко считает, что число погибших ужаснет.

Он также подтвердил, что киевские власти готовы продолжать конфликт «до последнего» украинца. По словам Пристайко, Киев «мобилизовал миллион человек».

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что более 330 тысяч военных ВСУ погибли или пропали без вести.

