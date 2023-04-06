Путин заявил об уничтожении ВСУ 14 своих военных при сдаче в плен
Президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что Вооруженные силы Украины целенаправленно обстреляли своих же бойцов в количестве 14 человек, которые решили сдаться в плен российским подразделениям. Такую историю глава государства рассказал в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.
По словам Путина, случилось это днём ранее. Он также утверждал, что сдавшихся уничтожили, выпустив по ним не менее 300 снарядов. Где именно это произошло президент РФ не уточнил. Он также заявил, что в данном случае были потери и среди российских военных.
Как отмечает НСН, Владимир Путин заявил на встрече с Пушилиным, что задача российской армии на сегодня заключается в том, чтобы предотвратить обстрелы территории ДНР.
Рванее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские и российские военные не готовы к братанию и прекращению боевых действий.
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