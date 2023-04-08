Разведчик ВС США назвал число погибших и пропавших без вести военных ВСУ

По его словам, Украина занижает число погибших и пропавших без вест бойцов, однако, по мнению Риттера, настоящая цифра потерь украинской армии гораздо больше, чем официальные данные. Он отметил, что довольно трудно подсчитать истинные потери украинской стороны.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при контрнаступлении ВСУ огромные потери с украинской стороны просто неизбежны.

Ранее «Радиоточка НСН» писала, что в случае неудачи украинских войск в Артемовске начнется давление на Киев со стороны международного сообщества. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

