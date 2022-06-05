Украинский посол обрушился на ФРГ с критикой из-за отказа поставлять Киеву вооружение
Отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал позором для немецких властей. Об этом Мельник написал в Twitter 5 июня.
«Тот факт, что Германия ‹...› отказывала нам даже в старых танках Leopard 1 и бронетранспортерах Marder, войдет в историю. Это позор», — заявил Мельник.
Ранее 5 июня российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия. Об этом президент РФ сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».
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