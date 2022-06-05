Путин раскрыл ответ России на западные поставки Украине ракет дальнего действия
Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ сделает выводы, если Украина получит от Запада ракеты дальнего действия. Об этом президент РФ сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».
«Ракеты тогда нужны, да. Да, но, если они будут и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — приводит слова главы государства Газета.ru.
Также по мнению Путина, попытки организовать дополнительные поставки вооружений Украине преследуют только одну цель - затянуть как можно дольше вооруженный конфликт.
Ранее испанская El Pais со ссылкой на источниrи в правительстве королевства написала, что Мадрид собирается направить Киеву тяжелые вооружения. Речь идет, прежде всего, о танках Leopard A4 и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) малой дальности Aspide.
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