Путин раскрыл ответ России на западные поставки Украине ракет дальнего действия

«Ракеты тогда нужны, да. Да, но, если они будут и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — приводит слова главы государства Газета.ru.

Также по мнению Путина, попытки организовать дополнительные поставки вооружений Украине преследуют только одну цель - затянуть как можно дольше вооруженный конфликт.

Ранее испанская El Pais со ссылкой на источниrи в правительстве королевства написала, что Мадрид собирается направить Киеву тяжелые вооружения. Речь идет, прежде всего, о танках Leopard A4 и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) малой дальности Aspide.

