Украинский посол допустил, что Киев заплатит «ужасную цену» за контрнаступление
Возможное контрнаступление ВСУ может иметь ужасные последствия для Украины, считает посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. Об это дипломат заявил в интервью телеканалу ITV.
Как отметил посол, в Киеве понимают, что из-за активных боевых действий могут лишиться жизней тысячи украинских солдат.
«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето, и цена (которую заплатит Украина. — НСН) ужасна», — указал Пристайко.
По словам посла, в Киеве понимают, как много людей «уже погибли или пропали без вести». При этом Пристайко не стал раскрывать точную информацию о потерях ВСУ, пишет Ura.ru.
Дипломат также пожаловался на повышенное внимание к планируемому контрнаступлению, которое слишком сильно давит на военных, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru