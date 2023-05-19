Украинский посол допустил, что Киев заплатит «ужасную цену» за контрнаступление

Как отметил посол, в Киеве понимают, что из-за активных боевых действий могут лишиться жизней тысячи украинских солдат.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето, и цена (которую заплатит Украина. — НСН) ужасна», — указал Пристайко.

По словам посла, в Киеве понимают, как много людей «уже погибли или пропали без вести». При этом Пристайко не стал раскрывать точную информацию о потерях ВСУ, пишет Ura.ru.

Дипломат также пожаловался на повышенное внимание к планируемому контрнаступлению, которое слишком сильно давит на военных, отмечает телеканал «360».

