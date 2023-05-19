В США заявили, что Украина намерена подготовить Запад к провалу контрнаступления

Киев намеренно преуменьшает важность возможного контрнаступления, чтобы подготовить Запад к провалу, сообщает Newsweek со ссылкой на профессора Факультета политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона в США Марка Каца.

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Он напомнил о словах главы Миссии Украины при Североатлантическом альянсе Натальи Галибаренко, что одно контрнаступление не может определить ход военных действий. Она призвала Запад не давить на Киев.

Кац считает, что украинское руководство пытается намеренно занизить значение контрнаступления.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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