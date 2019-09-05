Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену между Украиной и РФ

Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что Москва и Киев в ближайшее время придут к соглашению об обмене заключенными, сообщает телеканал «360».

Украинский политик заявил, что переговорный процесс идет успешно, однако затруднился назвать конкретную дату его завершения.