Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену между Украиной и РФ
Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что Москва и Киев в ближайшее время придут к соглашению об обмене заключенными, сообщает телеканал «360».
Украинский политик заявил, что переговорный процесс идет успешно, однако затруднился назвать конкретную дату его завершения.
Как отмечает РИА ФАН, это заявление Медведчук сделал во Владивостоке, где сейчас проходит Восточный экономический форум. При этом он выразил надежду на встречу с российским руководством.
Накануне пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать конкретную дату обмена заключенными, так как это слишком «чувствительная тема».
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