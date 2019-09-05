Похищенного Украиной экс-командира ПВО ДНР освободили

Цемах был похищен украинскими спецслужбами из своей квартире в городе Снежное летом этого года. Его вывезли в Киев, где он был заключен под стражу и стал фигурантом дела о гибели малайзийского «Боинга» в Донбассе 17 июля 2014 года.

В свою очередь RT напоминает, что буквально два дня назад Шевченковский районный суд Киева продлил Цемаху срок ареста.

Ранее сообщалось, что нежелание Украины передавать России Цемаха стала главной причиной затягивания процесса обмена заключенными между Москвой и Киевом.

