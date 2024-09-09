Украинский мобилизованный рассказал, как сослуживцы бросили его

58-летнего Вячеслава Аржакова, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, заявил, что сослуживцы бросили под Сергеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.

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По его словам, изначально на позиции было шесть солдат, однако четыре сослуживца сбежали. На месте остался мобилизованный и еще один военный с рацией. Позднее он также скрылся. Аржаков остался в одиночестве и решил сдаться в плен.

Ранее бойцы «Ахмата» взяли в плен троих мобилизованных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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