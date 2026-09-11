СМИ: Страны ЕС не смогут оплатить все запросы Украины о помощи в этом году
По предварительным данным, европейские страны не смогут оплатить все запросы Киева о помощи в этом году, которые поступили Евросоюзу в «крайне неудачный момент», сообщает The Wall Street Journal.
По словам европейских лидеров, Украине дадут обещанную помощь, включая кредит на $105 млрд до 2027 года, но больше обещать не готовы. По кредитному пакету ЕС Киев должен получить $52 млрд в 2026 году и столько же в предстоящем. Две трети пойдут на оборону. В настоящее время ЕС выплатил Украине $13,5 млрд по кредиту.
Ранее стало известно, что Украине необходимо дополнительно около $27 млрд для финансирования оборонных расходов до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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