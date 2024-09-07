Бойцы «Ахмата» взяли в плен троих мобилизованных ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен троих мобилизованных ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пленный солдат заявил, что ВCУ бросают на передовую мобилизованных из тыловых частей

По словам главы Чечни, «надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях».

«Все они (взятые в плен бойцы ВСУ - прим. НСН) из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Об этом говорят и радиоперехваты, и признания пленных, которых мы берем пачками», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рамзан КадыровСпецоперацияПленныеУкраинаВСУ

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