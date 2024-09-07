Бойцы «Ахмата» взяли в плен троих мобилизованных ВСУ
7 сентября 202415:40
Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен троих мобилизованных ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам главы Чечни, «надломленность среди солдат ВСУ царит во всех подразделениях».
«Все они (взятые в плен бойцы ВСУ - прим. НСН) из 5-й бригады 3-го батальона 8-й роты. Об этом говорят и радиоперехваты, и признания пленных, которых мы берем пачками», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru