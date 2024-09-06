Минобороны РФ: За неделю в ходе СВО в плен сдался 41 украинский военный

В течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 3280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня.