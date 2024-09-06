Минобороны РФ: За неделю в ходе СВО в плен сдался 41 украинский военный
В течение недели на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 3280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня.
Кроме того, указывается, что были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Сообщается также, что в течение недели подразделения группировки войск «Запад» занимали более выгодные позиции и рубежи, нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ. Подчеркивается, что были отражены 14 контратак штурмовых групп ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль Заветное в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru