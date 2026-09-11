Отбывший срок за госизмену экс-майор ФСБ Докучаев обжаловал изъятие своих активов
Отбывший срок за госизмену бывший майор ФСБ России Дмитрий Докучаев обжаловал решение суда об изъятии его активов в доход государства, сообщает РБК.
Суд зарегистрировал апелляцию Докучаева и трех других лиц, которые требуют отменить решение Никулинского районного суда Москвы от 30 апреля, который удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Было установлено, что в 2007–2026 годах Докучаев приобрел недвижимость, оформленную на супругу, отца и других родственников. При этом общие расходы ответчиков в 28 раз превысили размер их легального дохода за три года.
В доход государства были обращены шесть квартир, шесть машино-мест, нежилое помещение, пять автомобилей, наличные деньги, часы, золото и бриллианты. С ответчиков солидарно был взыскан эквивалент стоимости уже проданных квартиры и семи машин.
В 2019 году Докучаев получил шесть лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Он признал вину и вышел по УДО в 2021 году.
Ранее житель Костромы получил 20 лет за госизмену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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