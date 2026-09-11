Отбывший срок за госизмену экс-майор ФСБ Докучаев обжаловал изъятие своих активов

Суд зарегистрировал апелляцию Докучаева и трех других лиц, которые требуют отменить решение Никулинского районного суда Москвы от 30 апреля, который удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Было установлено, что в 2007–2026 годах Докучаев приобрел недвижимость, оформленную на супругу, отца и других родственников. При этом общие расходы ответчиков в 28 раз превысили размер их легального дохода за три года.

В доход государства были обращены шесть квартир, шесть машино-мест, нежилое помещение, пять автомобилей, наличные деньги, часы, золото и бриллианты. С ответчиков солидарно был взыскан эквивалент стоимости уже проданных квартиры и семи машин.

В 2019 году Докучаев получил шесть лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Он признал вину и вышел по УДО в 2021 году.

Ранее житель Костромы получил 20 лет за госизмену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

