Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямых рейсов

Россия и Пакистан ведут работу по вопросу запуска прямого авиасообщения между государствами. Об этом рассказал посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи в беседе с РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

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«Мы прорабатываем запуск прямых рейсов с Россией», - отметил дипломат.

Тирмизи указал, что рейсы и логистика необходимы для развития бизнеса. Одним из соответствующих практических шагов стала встреча с главой российской логистической компании Fesco.

Ранее стало известно, что с 1 октября пакистанская авиакомпания Fly Jinnah планирует ежедневно совершать перелеты между Москвой и Исламабадом, пишет 360.ru.

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ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:АвиасообщениеПакистанРоссия

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