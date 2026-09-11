Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямых рейсов
Россия и Пакистан ведут работу по вопросу запуска прямого авиасообщения между государствами. Об этом рассказал посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи в беседе с РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
«Мы прорабатываем запуск прямых рейсов с Россией», - отметил дипломат.
Тирмизи указал, что рейсы и логистика необходимы для развития бизнеса. Одним из соответствующих практических шагов стала встреча с главой российской логистической компании Fesco.
Ранее стало известно, что с 1 октября пакистанская авиакомпания Fly Jinnah планирует ежедневно совершать перелеты между Москвой и Исламабадом, пишет 360.ru.
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