Нефть Brent впервые с мая поднялась выше $108 за баррель

Это произошло впервые с мая 2026 года. Цены растут на фоне нового обострения вокруг Ормузского пролива и перебоев с поставками из стран Персидского залива. Поддерживаемые Ираном хуситы взяли под контроль йеменский порт Моха и атаковали острова Ханиш у Баб-эль-Мандебского пролива. Это ставит под угрозу второй транзитный коридор, что может привести к резкому росту цен на сырье и дать Ирану преимущество в войне с США.

За неделю нефть подорожала почти на 14%, а за месяц – на 24%. При этом мировые резервы нефти с начала 2026 года сократились примерно на 400 млн баррелей.

Цены на российскую нефть Urals в портах Балтики и Черного моря в начале сентября поднялись до максимальных уровней за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

